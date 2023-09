LIVE Napoli-Udinese 2-0 | Zielinski e Osimhen

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Una partita nella partita. E’ un appuntamento da non sbagliare per diversi motivi quello di questa sera - ore 20.45 - per ildi...

Una partita nella partita. E’ un appuntamento da non sbagliare per diversi motivi quello di questa sera - ore 20.45 - per il Napoli di...

Una partita nella partita. E’ un appuntamento da non sbagliare per diversi motivi quello di questa sera - ore 20.45 - per il Napoli di...

Al Maradona, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 trae Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,e Udinese si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Udinese 2 - 0: sintesi e moviola 1 - Inizia il match. 5 ...In contemporanea con la sfida di, allo 'Stadio Olimpico' l'undici allenato da Maurizio Sarri dovrà vedersela con il Torino, apparso in salute contro la Roma e reduce da tre risultati utili ...

Napoli-Udinese 2-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Napoli Udinese, il risultato in diretta live della partita di Serie A Sky Sport

SECONDO TEMPO Tornano in campo le due formazioni per disputare la ripresa. Risultato ancora inchiodato sullo 0-0. PRIMO TEMPO Finisce qui il primo tempo, 0-0 tra Lazio e Torino. 47' ...Raddoppio del Napoli! Passaggio di Politano verso Osimhen libero in area di rigore, il nigeriano controlla e batte Silvestri portando il risultato sul 2-0.