LIVE – Juventus U23-Recanatese | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Serie A - Juventus-Lecce - live cronaca formazioni ufficiali tabellino La formazione di Allegri affronta la sorpresa di questo avvio di stagione, per i bianconeri un esame tosto da superare Il tecnico della Juve ...

LIVE – Juventus-Lecce - Allegri in conferenza stampa (DIRETTA) Vigilia di Juventus-Lecce per i bianconeri in questo lunedì 25 settembre. Alle 12:00 è in programma la conferenza stampa di Mister Massimiliano ...

LIVE – Juventus-Lecce - Allegri in conferenza stampa (DIRETTA) Vigilia di Juventus-Lecce per i bianconeri in questo lunedì 25 settembre. Alle 12:00 è in programma la conferenza stampa di Mister Massimiliano ...

LIVE – Ancona-Juventus U23 1-2 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Ancona-Juventus U23, match valido per la quinta giornata del girone B di Serie C 2023/2024. I bianconeri non hanno ancora ...

LIVE – Ancona-Juventus U23 1-1 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Ancona-Juventus U23, match valido per la quinta giornata del girone B di Serie C 2023/2024. I bianconeri non hanno ancora ...