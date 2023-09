LIVE Cagliari-Milan 1-2 al 45' | rimonta della squadra di Pioli

Cagliari-Milan 1-2 LIVE : rossoneri in vantaggio nella prima frazione – INTERVALLO All’Unipol Domus, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra Cagliari e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

LIVE Cagliari-Milan 1-1 : la sblocca Luvumbo - pareggia Okafor Cagliari e Milan si affrontano all'Unipol Domus oggi alle 18.30, in un match valevole per la sesta giornata di Serie A. In tv il match è...

Cagliari-Milan 1-1 LIVE : Radunovic regala il gol a Okafor All’Unipol Domus, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra Cagliari e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

LIVE Cagliari-Milan 1-0 : la sblocca Luvumbo! Cagliari e Milan si affrontano all'Unipol Domus oggi alle 18.30, in un match valevole per la sesta giornata di Serie A. In tv il match è...

Cagliari-Milan 1-0 LIVE : Luvumbo fulmina Sportiello e sigla il vantaggio All’Unipol Domus, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra Cagliari e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...