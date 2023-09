L’ira di Osimhen contro il Napoli per il video che lo deride | cancella tutte le foto in azzurro E l’agente minaccia querele

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Viaggia velocemente verso la rottura traumatica il rapporto tempestoso fra il calciatore del, Victore la società sportiva di De Laurentis accusata ieri sera daldel nigeriano, Roberto Calenda, di aver deriso il giocatore con unsu Tik Tok, subito dopo rimosso. Dal contenuto apparentemente razzista, in realtà si tratterebbe di un trend (#coconut) in voga in questi giorni sul social cinese. Consiste nell’abbinare, attraverso la app di editingdella piattaforma, le proprie immagini alla canzoncina per bambini “I’m a coconut (traduzione=sono una noce di cocco)” Ieri in serata il procuratore diera furibondo tanto da annunciare: “Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale delsulla piattaforma ...