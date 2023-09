L’Intelligenza Emotiva per la sostenibilità | personale | sociale | ambientale

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’esigenza di una crescita sostenibile ha iniziato a prendere forma all’inizio degli anni ’70 quando abbiamo preso coscienza del fatto che il modello di sviluppo tradizionale avrebbe causato un collasso nel lungo periodo. Da quel momento in poi il dibattito pubblico si è riempito di discussioni in merito al tema della. E così, i nuovi modelli di sviluppo che comprendono lahanno fondato le loro basi sul rispetto per il futuro partendo da una definizione concisa e ricca di prosperità: “assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”. A distanza di anni, tuttavia, a che punto ci troviamo? Siamo veramente in un periodo storico in cui lacome valore indirizza le nostre scelte? Se da un lato, ...