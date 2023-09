Link Campus University | Concorso per 15 Laureati a Roma

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’Universitàdiha pubblicato un Bando perPubblico riservato a 15, per l’assunzione come Professore di seconda fascia e Ricercatore, in varie discipline e dipartimenti. I Bandi sono divisi per ruolo, quindi si tratta di 15 Bandi differenti, così organizzati: professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/B1 – Medicina interna. professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia generale. professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/A4 – Anatomia patologica. professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/E1 – Biochimica generale. professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia. professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/F1 – Biologia applicata. professore di seconda fascia, ...