L'Europa fornisce armi al Benin (con uno sguardo sul Niger)

Leggi su panorama

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Non soltanto Ucraina, tramite la Ue forniamo anchealla Repubblica del. È infatti passata quasi in silenzio la decisione da parte del Consiglio europeo di erogare un pacchetto di aiuti militari del valore di 11,75 milioni di euro al Paese africano che, da membro della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas), si è dichiarato favorevole e disposto a partecipare a un intervento militare ina seguito del colpo di stato del 26 luglio scorso. Oggetto della fornitura saranno droni e aeromobili da utilizzare per missioni d’intelligence volte all’acquisizione di obiettivi, per la sorveglianza e il pattugliamento aereo del territorio nell’ambito dell’Operazione Mirador. Si tratta di una campagna armata per il contrasto delle minacce rappresentate dalle milizie jihadiste insorte contro il governo di Porto ...