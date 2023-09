Solo dopo la presentazione della Nadef siquante risorse economiche saranno disponibili da ... I primi 4,5 miliardi di euro sono disponibili per l'extradeficit già concesso dall'con il Def,...Si, insomma, quanto effettivamente il governo può spendere. Che la legge di Bilancio sia ... Il governo punta a portarsi non oltre il 4%, per non irritare troppo i mercati e l', visto e ...

"L'Europa capirà". Il messaggio di Giorgetti a Bruxelles sulla manovra ilGiornale.it