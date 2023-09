Leucemia mieloide cronica | i bisogni insoddisfatti dei pazienti

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - Negli ultimi decenni, icon(Lmc) hanno visto grandi cambiamenti nelle prospettive di cura e della qualità della vita, grazie all'arrivo di trattamenti mirati come gli inibitori tirosin-chinasici (Tki) che, assunti per via orale, quindi senza recarsi in ospedale, sono in grado di bloccare la proliferazione delle cellule leucemiche e di cronicizzare la malattia. I tumori e le gravi malattie del sangue rappresentano un onere enorme per i singoli, le loro famiglie e la società. Fino al 75% delle persone affette da cancro del sangue convive con stanchezza, quasi la metà vive con dolori e quasi il 20% afferma di vedere compromesse le sue relazioni. È quanto riporta un articolo pubblicato su Alleati per la Salute ( ...

A Villa Borghese si è svolta l'edizione romana della Fitwalking for AIL la camminata solidale non competitiva svolta in occasione della Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica. La passeggiata ha permesso l'incontro dei pazienti in via di guarigione, ex pazienti, familiari e amici che all'aria aperta e facendo sport (percorso di 6 km per i viali di ...

Otsuka e Astex annunciano che la Commissione Europea ha approvato la combinazione orale di decitabina e cedazuridina per il trattamento dei pazienti adulti affetti da leucemia mieloide acuta di nuova ...