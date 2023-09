L’Espressionismo tende la mano alla Pop Art nelle esplosive opere di Andrea Zannella

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’arte contemporanea presenta un’innovazione assoluta rispetto ai secoli precedenti, cioè quella di aver assorbito un immenso patrimonio stilistico ed espressivo e di avere la libertà di poter reinventare, mescolandoli, stili che in passato avevano linee guida ben definite e separate da quelle di altre correnti coeve; la capacità di ciascun creativo moderno di personalizzare e interpretare le tracce lasciate dai maestri che hanno scritto la storia dell’arte, dipende dparticolare attitudinesperimentazione, la stessa che aveva guidato il secolo scorso, in virtù della quale riescono a scoprire nuovi modi di fare arte. L’artista di cui vi racconterò oggi fonde insieme due tra i maggiori movimenti del recente passato, inserendovi tecniche appartenenti ad altri approcci stilistici per raccontare la realtà e la natura secondo lui. Nel momento in ...