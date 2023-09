L' esercito di Kiev conferma | Wagner di nuovo nell' Est del Paese

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il capo del servizio stampa del Gruppo orientale delle Forze armate ucraine Ilya Yevlash hato in un commento a Rbc-Ucraina che i combattenti della miliziasono tornati’Est deloccupato dai russi. «Sul territorio del Gruppo delle Forze orientali sono presenti combattenti della milizia. Stiamo parlando di circa 500 persone, parte della formazione di circa 8mila mercenari...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Per la prima volta, l'esercito dell' Ucraina avrebbe sfondato la principale linea difensiva russa sul fronte ...

Sarah Ashton-Cirillo , donna trans americana originaria del Nevada, schierata fino a ieri come sergente e portavoce delle Forze territoriali ucraine, ...

Più di 15mila soldati russi bloccati a Bakhmut . Un successo per l'Ucraina, una Disfatta per Mosca. Nella città nel Donetsk si combatte senza sosta. ...

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nomina to suo consigliere freelance l’ex calciatore e allenatore Andrij Shevchenko . La decisione è stata ...

Il capo del servizio stampa del Gruppo orientale delle Forze armate ucraine Ilya Yevlash ha conferma to in un commento a Rbc - Ucraina che i ...

... ufficiali di alto rango dell'russo. Nel quadro generale delle operazioni il tentativo di "decapitare" la Flotta del Mar Nero si inquadra nella volontà dello Stato maggiore didi ...... la presenza dei mercenari ora agli ordini del Cremlino è stata segnalata dall'ucraino sul fronte a sud di Bakhmut , in Donbass. La rivelazione arriva da un militare didi nome "Groove" ...

Esercito Kiev conferma, Wagner di nuovo nell'Est del Paese - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Esercito Kiev conferma, Wagner di nuovo nell'Est del Paese La Gazzetta del Mezzogiorno

Kiev, 27 set. (Adnkronos) - L'esercito ucraino "sta avanzando in direzione di Donetsk". Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, riferendosi a "rapporti di intelligence sull ...Il sostegno a Kiev è continuato nel corso dell'anno non solo in chiave politica, ma anche militare, con l'approvazione dei decreti sull'invio di armi all'esercito ucraino. L'autorizzazione a inviare, ...