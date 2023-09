Leo Gassmann | dopo l’estate il tour nei club | «Nella musica la mia piccola grande famiglia»

Leggi su funweek

(Di mercoledì 27 settembre 2023) A pochi giorni dalla partecipazione a Buon compleanno Mimì, Leoannuncia le nuove date live autunnali. L’artista,il singolo estivo Capiscimi, è pronto infatti a ripartire per presentare dal vivo anche l’ultimo album ‘La strada per Agartha’. Non solo, come ci ha raccontato proprio a margine dell’evento dedicato a Mia Martini, il cantautore sta lavorando a nuovae promette novità discografiche per le prossime settimane. Sul palco del teatro Manzoni a Milano, lo scorso 23 settembre, Leo ha portato due suoi brani – Caro Lucio e Terzo Cuore – a incorniciare la personale interpretazione di E non finisce mica il cielo. In che modo un artista della tua generazione si confronta con il mondo di Mia Martini? Mia Martini è stata una delle più grandi interpreti dellaitaliana e credo che, oggi, ...