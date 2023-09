Lego rinuncia a usare le bottiglie di plastica riciclate | avrebbe inquinato di più

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Era il 1946, lo stesso anno in cui gli italiani possono tentare per la prima volta la fortuna al Totocalcio, quando a duemila chilometri a Nord delle Alpi un imprenditore visionario Ole Kirk acquista per la sua azienda, la, una macchina ad iniezione per lo stampaggio della. Per la Danimarca è una novità assoluta e, come spesso accade, innovare davvero sbaraglia la concorrenza. Quella macchina per stampare lasi rivale infatti la schedina vincente del Totocalcio di Kirk:costruisce mattoncino didopo mattoncino diun successo planetario, fino ad arrivare a essere una multinazionale dei giocattoli che fattura miliardi, apre parchi divertimento a tema come sa fare solo Walt Disney, finisce con i suoi personaggi nelle sale cinematografiche, ...