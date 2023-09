Lega Navale Italiana di Salerno torna “Music On the Port”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 1° ottobre alo Masuccio Salernitano torna “Music on the” – edizione 2023, la consueta maratona musicale presso la sede della sezione didellache consente a gruppi e band di far conoscere il proprio talento o partecipare semplicemente per il gusto di esibirsi in una location davvero suggestiva davanti ad un pubblico appassionato. Anche quest’anno ci sarà l’opunità di scoprire e conoscere tantissimi artisti emergenti e la musica sarà il filo conduttore di questa esperienza che permetterà di fare un lungo percorso tra sonorità e generi diversi. Dalle ore 11.00 a mezzanotte saranno ben 25 le esibizioni sul palco allestito alo Masuccio Salernitano, dove si alterneranno ...