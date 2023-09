Le scarpe “da lavoro” di Magliano con U-Power

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Pier Vittorio Tondelli, Sandro Penna, ma anche Mario Soldati e Pier Paolo Pasolini; fabbriche abbandonate e/o casermoni fatiscenti ai margini della città della moda come location per le proprie sfilate, uscita finale in passerella anche no, perché è ildi una squadra e non del singolo, la provincia nel cuore, e abiti che raccontano storie vere, di persone vere. Di chi la mattina si alza presto e va a faticare, a travagliare, come si dice in dialetto. Il mondo reale di Lucaè questo. Quello di un’umanità che non ammette esclusioni, che è lontana dagli stereotipi, e che prova a esprimersi in tutta la sua diversità e complessità. È quello a cui siamo abituati quando pensiamo al relativamente giovane brand (è stato fondato nel 2016) di Luca, il wunderkind della moda contemporanea, vincitore nel 2017 del concorso ...