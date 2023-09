Le “Quattro Giornate” che liberarono Napoli dai nazisti

Città blindata oggi per l?arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella . Un?intera giornata, quella dell?inquilino del Colle per ...

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, si trova in città in occasione degli 80 anni dalle Quattro Giornate di Napoli. Il Presidente della...

Il capo dello Stato e' oggi in citta' in occasione degli 80 anni dalle Quattro Giornate di Napoli, sommossa popolare che libero' nel 1943 la citta' dall'oppressione nazifascista. Al termine della... Roma, 27 settembre 2023 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha deposto una corona di alloro al Monumento allo Scugnizzo delle Quattro Giornate di Napoli in occasione dell'80esimo anniversario. Le immagini. / Quirinale

Napoli, 27 set. (askanews) – "Noi combatteremo in Italia per ricordare, a chi lo avesse dimenticato, che l'Italia non è l'Italia senza Napoli e senza il sud di questo paese". A dirlo è il presidente... Napoli, 27 set. (askanews) – "Celebrare insieme a Lei presidente Mattarella gli ottanta anni delle Quattro Giornate di Napoli è infatti motivo di orgoglio per noi. Napoli e i suoi abitanti hanno dato..."