Le prime maglie da calcio create dall' Intelligenza artificiale

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L'è praticamente ovunque ormai. E ilè uno di quegli ambiti dove, prima o poi, l'IA arriverà in modo decisivo. Per ora il “debutto” ufficiale, e di certo il più suggestivo, è avvenuto con la creazione dei nuovi kit del Red Star FC, club parigino che in quanto a innovazione è all'avanguardia nello scenario deleuropeo e non solo. «Stavamo ragionando su cosa fare con ledella nuova stagione», racconta a GQ David Bellion, brand manager del Red Star, «quando Pascale Savary, il mio partner di Super Vision Office, ha proposto: perché non collaboriamo con UNVEIL Studio, uno studio creativo parigino che sa come sfruttare le potenzialità dell'? È stato molto interessante: volevamo creare due ...

CAVALLINO - Ammonta a poco più di 2mila euro il furto avvenuto alleore di ieri presso una stazione di servizio sulla strada statale 16. E il malloppo sarebbe ... in direzione di, poco dopo ...Infatti le5 partite hanno detto che il Rimini ha dimostrato di avere lelarghe in fase difensiva. Solo a Sassari i biancorossi sono passati in vantaggio con Gigli per poi essere ...

Roma, ecco la terza maglia: realizzata in materiali riciclati al 100% TeleAmbiente TV

A Villa Balbianello svelate le nuove maglie del Como Women Prima Como

La giostra delle emozioni non si ferma per Davide Frattesi. Giusto il tempo di assaporare le prime uscite con la nuova maglia e il debutto da titolare in nerazzurro ed ecco che è già ora di un’altra ...La Fiorentina ha deciso di blindare Nico Gonzalez dopo aver rifiuatato le avances di diversi club nel mercato estivo, soprattutto negli ultimi giorni. L'argentino, assieme al direttore Joe Barone, ha ...