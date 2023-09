Le pagelle di Napoli-Udinese 4-1 Kvara riaccende i partenopei

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Iltorna alla vittoria al Maradona distruggendo l’con un sonoro 4-1 trascinata da un ispiratissimotskheila (il migliore delle). Ritorna al gol anche Osimhen dopo le polemiche con Garcia e il tik tok che ha scatenato la furia dell’attaccante. C’è anche grande entusiasmo per l’ottima prestazione e soprattutto dopo la sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo. Iadesso sono a -4 dall’Inter e agganciano il Lecce. LediPrima di analizzare ledei giocatori e degli allenatori di, proponiamo quella sull’arbitro. Arbitro: Manganiello 7 – pochi episodi difficili, ma bravo nel rigore per il ...

Ebosele 5 : suo il fallo su Kvaratskhelia che costa il rigore per l'1 - 0 del(13' s.t. Ferreira 5,5 : cambia l'uomo ma non la sostanza da quelle parti). Lovric 6 : non si fa pregare due volte ...Garcia 7,5 : ilpiù bello fino ad oggi. Una squadra convinta, che non ha mai messo il risultato in discussione producendo gioco, occasioni e soprattutto gol. I tre punti ritrovati sono ...

