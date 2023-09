Le nuove regole del governo per facilitare l’espulsione dei migranti

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Le principali riguardano l'espulsione in caso di pericoli per l'ordine pubblico e l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati

Il Consiglio Ue ha dato via libera al nuovo regolamento Euro 7 sulle emissioni dei veicoli a motore. Per la prima volta le misure coprono auto, ...

La Conferenza episcopale italiana prende posizione contro il governo per le nuove regole sui Cpr, la “cauzione” per evitare i centri e la stretta ...

Rendiamo più veloci le espulsioni degli immigrati irregolari pericolosi, introduciamo la piena tutela per tutte le donne e manteniamo quella per i minori ma con lenon sarà più possibile ...... introduciamo la piena tutela per tutte le donne e manteniamo quella per i minori, ma con lenon sarà più possibile mentire sull'età reale". Lo comunica il premier Meloni. E tra i ...

Migranti, la Cei contro le nuove regole del governo: “Siano rispettose della dignità” Il Fatto Quotidiano

Carta Dedicata a te, nuove regole e più soldi: le ultime novità spiegate Money.it

Il Consiglio dei ministri ha approvato "un decreto su immigrazione e sicurezza. Rendiamo più"veloci le espulsioni degli immigrati irregolari pericolosi, introduciamo la piena tutela per tutte le donne ...La stretta, peraltro annunciata da settimane, comunque c'è: i falsi minorenni che arrivano sulle coste italiane e con una auto-certificazione dichiarano una età che poi non corrisponde all'esame ...