Le musiche delle colonne sonore domenica 30 al Teatro Partenio

di E. Morricone, R. Ortolani, S. Cipriani, R. Sakamoto, N. Rota ed altri. L'Orchestra Sinfonica Brutia è unadieci nuove Istituzioni Concertistico Orchestrali nel panorama del Sud ......è stata fondamentale sia nella preparazione tecnicaattrici, sia nella coreografia e nella veridicità dei combattimenti raccontati nel film. A cadenzare il racconto filmico sono le...

Vasco Rossi - Il Supervissuto, la nostra recensione della docuserie su Netflix WIRED Italia

News al via il 30 settembre MusicAntica 2023 Centro Servizi Culturali Santa Chiara

Dopo lo straordinario concerto sulle Mura Urbane proprio durante la notte di San Lorenzo, anche l'ultimo appuntamento del programma per i sessant'anni della Sagra Musicale Lucchese è pronto per "veder ...C'è Jeff Mills stasera in città, ma stavolta non serve preparare le scarpette da dancefloor. La premiata rassegna «Synth» curata da Cesare Settimo ha infatti invitato ...