Le MIGLIORI SKILL FACILI di FC 24 

Leggi su imiglioridififa

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ecco spiegate da IL SANTU FUTUNIVERSE, quali sono le, quelle più efficaci, in EA Sports FC 24! In questo nuovo tutorial Il Santu ti spiega nel dettaglio quali sono lemosse abilità,da effettuare, su EA FC24!. Leti permettono di attaccare meglio e soprattutto divertirti di più. sfruttando al massimo i giocatori con 5 stelle! Ricordiamo che EA Sports FC 24 sarà disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi effettua il pre-order della Ultimate Edition ha la possibilità di iniziare a giocare dal 22 settembre