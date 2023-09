“Le ha ruttato in faccia” L’ospite famosa digerisce in faccia a Francesca Fagnani – Il video

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Se il GF 2023 di Alfonso Signorini, dopo anni in tendenza puntata dopo puntata, ora fatica a fare i numeri degli scorsi anni, Belve ditra ieri ed oggi è stato l’argomento più gettonato su Twitter. Gli spettatori attendevano questo ritorno. Tra gli ospiti Arisa che (strano) ha fatto una gaffe memorabile. Indubbiamente negli anni la cantante siciliana è cambiata molto, ha sperimentato stili diversi tra loro e ha mostrato altrettante sfaccettature di sé lasciandosi conoscere sempre con più sincerità. A non esser mai cambiata però è la sua comicità innata. La gaffe a Belve dista impazzando sui social. Belve,inUna lunga e ...

Altro che deleterio disfattismo di pancia,di getto. Quella partita purtroppo non è stata ... Stessa cosa si può dire di Simeone, la cui, inquadrata dalle telecamere, parlava chiaro - 7 ...Ad altri passanti avrebbe addiritturain. I testimoni non nascondono una certa incredulità, visto che non sarebbe noto il motivo di tante offese rivolte a più persone. L'intervento ...

Goran e la fuga lontano dall'odio. Da Mostar a Trieste in cerca di vita LA NAZIONE