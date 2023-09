Le contraddizioni di Burioni

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il professor, assai attivo sui social, continua a postare a mitraglia le sue piuttosto discutibili pillole di saggezza. E proprio citando un messaggio di “Pills of Scienze”, profilo molto seguito su Twitter, ha nuovamente dato una superba dimostrazione delle sue straordinarie capacità di sostenere tutto e il contrario di tutto. Questo il post messo all’indice da: “Risultati preclinici suggeriscono che brevi periodi di esercizio ad alta intensità possono fornire protezione contro la crescita delle cellule tumorali. Le limitate evidenze precliniche dimostrano che l’effetto antitumorale derivante dall’esercizio fisico è transitorio.” A dir poco stupefacente il suo lapidario commento: “Non vedo un motivo ragionevole per divulgare risultati che dire preliminari è dire molto e che possono indurre il pubblico non esperto a conclusioni del ...