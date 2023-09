Lazio | Vecino | “Dobbiamo tornare in corsa per la Champions”

(Di mercoledì 27 settembre 2023) “Sono felice della prestazione della squadra, era importantea vincere. Adessoinper la, abbiamo tutto il tempo per farlo. Quando ci sono situazioni complicate devi tirare fuori qualcosa, ci siamo parlati e siamo sempre stati uniti. Sono momenti che capitano nel calcio, sappiamo di essere forti magiocare di squadra perché da soli non andiamo da nessuna parte”. Così Matias, centrocampista della, commenta la vittoria contro il Torino ai microfoni di Dazn. “Sono importanti i 3 punti e sono felice di aver segnato ma era troppo importante la vittoria e speriamo che ne arrivino altre. Milan? Tocca al mister decidere ma io sono pronto“, conclude l’uruguaiano. SportFace.

