Lazio-Torino LIVE 0-0 | ritmi lenti | le squadre non si fanno male

(Di mercoledì 27 settembre 2023) All’Olimpico, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Calcio d’inizio all’Olimpico 5? Fase di studio del match in questo inizio 6? Ci prova Vlasic col mancino, Provedel respingema Zapata sulla ribattuta mette fuori 15? Prova a costruire la squadra di casa, ma gli spazi di manovra sono pochi 17? Ci prova Casale su sviluppi di angolo, palla molto alta 25?in questa fase della partita 27? Fuori Buongiorno per infortunio, al suo ...

ROMA - Vincere per ritrovarsi e scacciare via la crisi di inizio stagione. Missione non facile per la Lazio contro il Torino all'Olimpico. Poco ...

Nicolò Casale, giocatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro ilNicolò Casale, giocatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro il. PAROLE - "Ci sono stati molti confronti dove abbiamo capito il periodo che ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 6ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Fabbri. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Lazio - Torino (0-0) Serie A 2023 la Repubblica

Diretta Lazio-Torino 0-0: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

PRIMO TEMPO 19' Per adesso c'è tanto equilibrio in campo. 18' Ricci in ripiegamento, fallo di Anderson, molto aggressivo su di lui. 16' Batti e ribatti in area, proteste ...AGGIORNAMENTO ORE 20.15 - Lazio e Torino sono in campo per il riscaldamento. Mezz'ora al fischio d'inizio della gara dell'Olimpico, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Buonasera ...