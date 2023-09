Lazio-Torino le pagelle e il tabellino della partita

ROMA - Vincere per ritrovarsi e scacciare via la crisi di inizio stagione. Missione non facile per la Lazio contro il Torino all'Olimpico. Poco ...

ROMA - Vincere per ritrovarsi e scacciare via la crisi di inizio stagione. Missione non facile per lacontro ilall'Olimpico. Poco gioco, servirà il carattere per tornare a vincere. Fin qui 4 punti in 5 partite in campionato. Bottino magro per una squadra che vuole stare con le grandi . ...All'Olimpico, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico,si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- ...

Diretta Lazio-Torino 1-0: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Matìas Vecino ha sbloccato la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Torino, portando i suoi in vantaggio. Scambio tra Lazzari e l'uruguaiano, non senza il coinvolgimento di Felipe ...15' Intanto c'è un rosso per un componente della panchina biancoceleste. 14' Due cambi per il Toro: dentro Ilic e Radonjic al posto di Tameze e Zapata. 12' Ora si spera in una reazione del Toro in una ...