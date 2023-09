Lazio | Sarri | 'Paghiamo le prime due partite Vecino? Aveva un'offerta | mi ha chiamato'

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Labatte il Torino e torna a respirare dopo una partenza molto difficoltosa in campionato. A commento del match, ha parlato Maurizio...

ROMA - Contava il risultato più che la prestazione, che comunque è stata solida e concreta. La Lazio torna a vincere, lo fa per la prima volta in ...

ROMA - La Lazio torna alla vittoria in campionato grazie ai gol di Vecino e Zaccagni, che stendono 2 - 0 il Torino . Può sorridere Sarri che tra poco ...

Lazio-Torino 2-0 le pagelle e il tabellino della partita . Sarri spera di spezzare il momento negativo della sua squadra, di fronte un Toro in salute ...

La Lazio batte 2-0 il Torino nella gara valida per la sesta giornata di Serie A centrando il secondo successo in campionato e portandosi a sette ...

Maurizio, tecnico della, ha commentato la vittoria sul Torino dopo il triplice fischio finale Intervistato dai microfoni di Sky nel post - partita di- Torino, il tecnico biancoceleste ...5: la vittoria non inganni. La suafa tanto rumore per nulla. Per oltre un'ora il giro palla e le (poche) verticalizzazioni sono stati troppo lenti e hanno protto più sbadigli che ...

Lazio, Lotito è ottimista. E su Sarri non ha alcun dubbio... La Lazio Siamo Noi

ROMA - Un gol che ha il sapore della liberazione per la Lazio e per Mattia Zaccagni ... "Stasera eravamo convinti di fare una grande partita, Sarri ci aveva chiesto di ripartire dalla solidità ...La squadra di Sarri torna a vincere e lo fa al termine di una gara particolarmente complicata. Primo tempo molto bloccato tatticamente e con pochissime occasioni. Nella ripresa, la Lazio preme e con ...