Lazio | Lotito | “Adesso serve la svolta | abbiamo degli obiettivi”

ROMA - Il pareggio con il Monza, i fischi dei tifosi, i 4 punti in 5 partite . Momento delicato in casa Lazio dopo un inizio di stagione che nessuno ...

Il presidente della Lazio , Claudio Lotito , ha parlato in pubblico dall'attuale situazione in casa biancoceleste. L'inizio di stagione...

Lazio, Lotito: 'Sono come un padre di famiglia. Se vogliono fare da soli, intervengo io...' | Serie A Calciomercato.com

Lazio in crisi, Lotito: 'Se le cose non vanno devo intervenire' AreaNapoli.it

Sarri a rischio esonero La situazione in casa Lazio verso il Torino. Biancocelesti in un periodo molto delicato Il Messaggero questa mattina scrive dell’aria pesante che si respira in casa Lazio. Lot ...[themoneytizer id=”99064-6] Come riportato da Il Messaggero, sabato sera dopo la sfida contro il Monza, Lotito era stato durissimo con la squadra (“Svegliatevi, basta con questo atteggiamento“) e anc ...