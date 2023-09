Lazio | le pagelle di CM | Vecino imita Milinkovic | Zaccagni spietato

(Di mercoledì 27 settembre 2023)– Torino: 2-0 Provedel 6: fa venire un brivido ai suoi dopo 5 minuti con una goffa parata in bagher sugli sviluppi di un corner. Po...

Lazio-Monza le pagelle e il tabellino della partita . Sarri alla ricerca della vittoria che manca dalla sfida contro il Napoli, Palladino per stupire ...

Lazio-Monza 1-1 le pagelle e il tabellino della partita . Sarri alla ricerca della vittoria che manca dalla sfida contro il Napoli, Palladino per ...

Lazio – Monza 1-1 Provedel 6: non può nulla sul gol del pari. Più scenografica che difficile la parata sul tiro di Colpani ne...

Lazio-Torino le pagelle e il tabellino della partita . Sarri spera di spezzare il momento negativo della sua squadra, di fronte un Toro in salute che ...

Lazio-Torino 2-0 le pagelle e il tabellino della partita . Sarri spera di spezzare il momento negativo della sua squadra, di fronte un Toro in salute ...

Ledella. Torino, top e flop . La pagella dell'arbitro . Il tabellino di- Torino .- Torino, la chiave della partita. La, dopo un primo tempo ancora all'insegna ...e tabellino di- Torino, match valido per la 6a giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24 Vecino (LaPresse) - calciomercato.itLAZIOProvedel 6Lazzari 6,5 Dall'80' Hysaj Casale 6,...

PAGELLE Lazio - Torino: la prende Vecino! Zac si sblocca, Lazzari al volo La Lazio Siamo Noi

Lazio-Torino / Le pagelle di Benedetti: “Dopo stasera…” Cittaceleste.it

Di tutt’altro tenore il secondo tempo dei granata, certo anche grazie a una Lazio che si scioglie e sale di tono. Il gol del vantaggio, poi, finisce per togliere fiducia al Toro contestualmente ...Vittoria scaccia crisi anche per la Lazio, che dopo il pari con il Monza, riesce a imporsi sul Torino di Juric: Vecino la sblocca in avvio di ripresa, Zaccagni sigla il 2-0. (ANSA).