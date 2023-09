Lautaro Martinez | C' è solo l' Inter | progetto ' infinito' per il rinnovo

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , la dirigenza nerazzurra ha recepito il messaggio del proprio capitano in tema di prolungamento con adeguamento salariale e, ...

Lautaro Martinez è pronto a fare gli “straordinari” per la sua Inter: l’infortunio di Arnautovic (qui le ultime) accorcia le rotazioni in attacco ...

Lautaro Martinez grande protagonista in questo avvio di stagione con l’Inter, sei gol in sei partite stagionali. Ne parla Ceravolo , oggi al ...

l’Inter stasera affronta il Sassuolo per ottenere la sesta vittoria consecutiva in campionato. Inzaghi si riaffida alla coppia Thuram - Lautaro ...

Lautaro - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - potrebbe allungare il proprio accordo per altri due anni, fino perciò al giugno 2028. Calciomercato ...

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, potrebbe ricevere una proposta di rinnovo con scadenza fissata al 2028: le cifre dell'accordo Fascia da capitano al braccio, numero 10 dietro la schiena e un...

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, potrebbe ricevere una proposta di rinnovo con scadenza fissata al 2028: le cifre dell’accordo ...Con un ritocco di ingaggio, il Toro è pronto a dire un nuovo sì ai nerazzurri, che faranno di tutto per riuscire a tenerlo fino al 2028 ...