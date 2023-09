L’audizione fiume dei familiari di Borsellino apre la partita decisiva della presidenza Colosimo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023)dell’avv. Trizzino, marito di Luciae legale dei tre figli di Paolo(oltre a Lucia, Manfredi e Fiammetta)laper laCommissione parlamentare antimafia. Chiaralo aveva annunciato che la strage di Via d’Amelio ed in particolare i 57 giorni intercorsi tra le due stragi del 1992, sarebbero stati il punto cruciale del suo mandato e oggi ha fatto la sua prima (anzi seconda) mossa, invitando la figlia Lucia ed il marito, avvocato Trizzino. Se la traiettoria imboccata con questa audizione verrà mantenuta e approfondita in ogni aspetto, credo che alla presidentenon resterà che sperare ...