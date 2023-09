... ossia a dueda casa sua, nei luoghi dove è nato e cresciuto, nella sua terra madre, a cui i ... Immaginavamo Denaro all'estero, in America, a trastullarsi tra donne e bei vestiti e alberghi ......una delegazione del Centro di ricerca e formazione per la protezione dei minori dell'America... tuttavia, "è necessario anche un lavoro significativo per la società, in modo che ie le ...

Latina, passi avanti per la realizzazione della “Casa della Musica” Il Faro online

Delegazione di pescatori e diportisti ricevuta in Comune Comune di Latina

Illustrati i prossimi passi da compiere in vista della realizzazione finale del porto-canale ...Nessuno vuole più fare l'amministratore comunale: troppe responsabilità a fronte di un ritorno economico che non ripaga dei sacrifici. Spesso un sindaco è costretto anche ...