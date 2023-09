L' Atalanta si sblocca in trasferta | Verona sconfitta 1-0

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L'ha battuto 1-0 al 'Bentegodi' l'Hellasnella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Decisivo il gol di Koopmeiners al 13' del primo tempo. Con questo successo gli orobici salgono a quota dodici punti, al quarto posto in classifica in solitaria, mentre i veneti incassano la secondaconsecutiva e restano fermi a sette.