L’Arsenal “sarà costretto a vendere giocatori” per finanziare l’accordo per 80 milioni di sterline di Ivan Toney a gennaio

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Sito inglese: Le speranze deldi ingaggiaredal Brentford apotrebbero dipendere dallo scarico di alcuni dei suoimarginali per rispettare le norme del Fair Play finanziario. I Gunners hanno messo gli occhi sul nazionale inglese, che resterà fuori fino amentre completa un divieto di otto mesi da parte della Federcalcio per violazioni delle scommesse., accostato anche a Chelsea e Tottenham, è sotto contratto con il Brentford fino al 2025 ed è molto apprezzato dai Bees. L’allenatore Thomas Frank ha parlato di recente di non vedere l’ora di dare il bentornato al 27enne in prima squadra nel 2024, ma si ritiene che il giocatore sia entusiasta di un trasferimento a. In un’intervista sul podcast ...

... lasciandosi alle spalle le due londinesi,e il ... Prosegue, dunque,'imbattibilità di Salah e compagni, che non perdono ... in programma mercoledì alle 20:45, nontrasmessa né in ......dal 1 contro'Everton. Come vedere Brentford -in diretta tv e streaming La gara valida per il terzo turno di League Cup tra Brentford ed, in programma mercoledì alle 20:45, non...

Arsenal-Tottenham, quote e pronostico: chi sarà l'anti-City La Gazzetta dello Sport