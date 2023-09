L’anatomia della prossima manovra spiegata da Nicola Rossi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’articolo di Luigi Paganetto che dà il via agli interventi del Gruppo dei 20: Legge di bilancio oggi ed elezioni europee domani. Di seguito l’analisi di. **** La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza dipubblicazione non dovrebbe mutare più di tanto il quadro entro il quale si iscriverà lalegge di Bilancio. Un quadro segnato caratterizzato da ridotti margini diconseguenti, fra l’altro, alle irresponsabili politiche di bilancio dei precedenti governi. In questo contesto, la qualitànon può e non deve essere valutata sulla base delle sue dimensioni (e dunque sulla base delle risorse movimentate dalla legge di bilancio ...