L’amico di Osimhen corregge il tiro | «Non sono il portavoce di Victor | le mie sono opinioni personali»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Oma Akatugbaildopo le pesanti dichiarazioni pubblicate su Twitter a proposito del rinnovo didel nigeriano, dopo l’esplosione del caso dei video, ha scritto sul social chenon vuole rinnovare con il Napoli e non ha mai voluto farlo. Anzi l’attaccante vorrebbe andare via. Ora però precisa che le sue parole erano solo una sua opinione. Non è ildit. Anche se, su questo punto, dubbi ve n’erano decisamente pochi. Scrive Akatugba: «Innanzitutto vorrei porgere le mie incondizionate scuse a tutti i tifosi del Napoli per il mio recente video, che nel frattempo è stato cancellato perché ho scoperto che era stato interpretato male. Inoltre, vorrei chiarire che i miei commenti precedenti non erano in alcun modo ...