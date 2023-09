L’aggiornamento iOS 17 0 2 giunge su tutti gli iPhone | cosa corregge

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Nelle scorse ore, Apple ha rilasciatoiOS 17.0.2 pergligià supportati da iOS 17. Un pacchetto con la stessa denominazione era stato distribuito già venerdì scorso, ma solo per gli ultimissimi15,15 Plus,15 Pro e15 Pro Max. Ora tocca ai melafonini meno recenti procedere all’adeguamento software minore che contiene però una correzione abbastanza importante. Il pacchetto iOS 17.0.2 si accompagna naturalmente alla medesima soluzione per i tablet Apple siglata come iPadOS 17.0.2. Il numero build è il 21A351 e, non a caso, è successivo rispetto a quello 21A340 di soli pochi giorno fa. Scendendo nel dettaglio dei problemi risolti dall’ultimo rilascio dell’azienda di Cupertino, nelle note degli sviluppatori, si ...