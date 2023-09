L' accoglienza indiscriminata non funziona Migranti | Ciriani smonta i buonisti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Lucaha commentato così con i giornalisti il decretoche verrà discusso oggi in Consiglio Dei Ministri, facendo una panoramica sulla situazione generale: "La questione migrazione non può essere affrontata soltanto da un paese, né l'Italia può essere abbandonata. Né si può immaginare – come ha detto Macron – che l'Italia, o l'Europa, accogli tutta la miseria del mondo". Il ministro ha poi aggiunto: "La lineaca dell'non, come dimostrano Francia, Germania o Austria che bloccano le frontiere".