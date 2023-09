(Di mercoledì 27 settembre 2023) Un luogo dove ricevere supporto Nel nuovo hub sarà permesso ildinell'isola a livello di vendita, ma non per ilpersonale . Secondo l'autorità giudiziaria scozzese '...

Una notizia 'fantastica' per Elena Whitham , ministro per le politiche sulla droga e sull'alcol della, considerando l'aumento del 7% dei decessi per overdose rispetto al 2022. Un rapporto ...

La Scozia sperimenta la prima sala protetta per il consumo di droghe illegali TGCOM

Una sperimentazione che funziona. Dalla Gran Bretagna al Giappone Il Manifesto

Le autorità hanno approvato l'apertura di un centro per tossicodipendenti con l'obiettivo di "frenare" l'impennata dei morti per overdose. Londra prende le distanze: "Non esiste alcun modo sicuro per ...