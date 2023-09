(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ospite di Belve,Deha risposto alle domande più personalia recente separazione da: "Il mio matrimonio non è finito per un tradimento"

Anche se preoccupa ancora di più laclamorosa che si sta consumando tra gli azzurri e il giocatore. Su 'Tuttosport', 'Milik stappa la Juve',il polacco autore del gol vittoria in risalto. ...Ecco cosa scrive la Gazzetta: Victor, che lunedì si è chiaritoGarcia e i compagni, ma non ha ... Si rischia la

Diego Daddì sulla rottura con Elga Enardu: Prometto che mi impegnerò affinché tutto si risolva Fanpage.it

"La rottura con Belen Ci ho fatto il callo". Stefano De Martino sull'addio a Belen ilGiornale.it

Notizie Calcio Napoli - Non c’è pace in casa Napoli in questo periodo: è scoppiata infatti anche la grana Osimhen. E il riferimento non è alla lite con Rudi Garcia apparentemente superata dopo un chia ...Ospite di Belve, Stefano De Martino ha risposto alle domande più personali sulla recente separazione da Belen: "Il mio matrimonio non è finito per un tradimento" ...