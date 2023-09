La nuova frontiera del Manufacturing as a Service

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Dalla vendita di un prodotto alla fornitura di un servizio. I pionieri della servitizzazione verso i propri clienti sono state Rolls Royce, Candy, Ibm, Xerox. Oggi sono le aziende a scegliere il pay-per-use quale propria logica operativa e convertirsi al MaaS -as a. Grazie alle nuove tecnologie, dall' IoT all'AI, le imprese manufatturiere, invece di acquistare un impianto o un macchinario, ne usufruiscono tramite sia un canone per l'utilizzo effettivo che micro-canoni per un ecosistema di servizi d'uso come la manutenzione, gli accessori e i criteri di sostenibilità. In questo modo gli asset vengono trasformati in canoni senza pesare sul bilancio e liberando capitale circolante. Ad affermarlo è uno studio di Domorental, azienda fintech milanese attiva nel settore del noleggio operativo, uno strumento abilitatore della ...