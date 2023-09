La notte del talento di Berardi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 27 settembre 2023) E' caduta l'Inter e l'unico turno infrasettimanale della stagione lascia in eredità un campionato riaperto. Non che prima fosse chiuso, per carità, ma la sensazione che lasciava la squadra di Simone Inzaghi era quella di una rosa nettamente superiore alla concorrenza, per qualità e consapevolezza. Tutto svanito nella serata in cui San Siro ha applaudito a scena aperta ildi Domenico, 141 gol (tanti per un esterno) in una carriera in cui è sempre mancato il salto in una grande. Compirà trent'anni il prossimo 1° agosto: non è possibile rassegnarsi all'idea che tutti i treni siano passati. Sconfitta numericamente indolore, quella dei nerazzurri, ma che deve far suonare qualche campanello d'allarme. Già a San Sebastian l'Inter era andata in crisi contro una squadra aggressiva e tecnicamente dotata e il Sassuolo si è preso la vittoria con le ...