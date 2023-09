(Di mercoledì 27 settembre 2023) AGI - L''di': eccentrico, avventuriero, finito al centro di scandali, orae imputato in un processo a Brescia. Lanfranco Cirillo, 64 anni, da Roncadelle, Brescia, racconta all'AGI che lo raggiunge telefonicamente a Mosca alcuni degli episodi più succosi contenuti nell'autobiografia ‘L'di– La mianella Russia degli oligarchi' in libreria da pochi giorni e scritto assieme alla giornalista Fiammetta Cucurnia. Impossibile non partire proprio da lui: “Sì, ho conosciuto, è una persona molto intelligente e curiosa. Ci vedevamo spesso in occasioni ufficiali: convegni, inaugurazioni. E'un uomo che ama profondamente la sua terra. Nel 2013, visto il mio impegno come ...

Da lì è nata lareazione di Ferlazzo che dopo alcuni minuti ha lasciato la fidanzata in un ...quel modo si uccide una persona e la sua volontà era di non far ripetere questi gesti "sia con la...Mi limito ad avere un approccio emotivo e prima mi consulto con lapsichiatra per non creare ... Nikita Pelizon, l'iniziativa "" che fa infuriare il web: "Potrò aiutarvi tutti", ecco per cosa ...

"La mia folle vita da architetto di Putin a ricercato internazionale" AGI - Agenzia Italia

MAMMA MIA...ma che alta pressione FOLLE! Quanto durerà MeteoLive.it

Disponibile la docuserie che racconta la vita del rocker di Zocca. “Volevo spingere il tasto rewind per raccontare la mia vera storia, oltre le leggende” ...CITTA’ DI CASTELLO – Una folla commossa ha partecipato ieri ai funerali di Nazzareno Boriosi che si sono svolti nella chiesa di La Tina a Città di Castello. Tanti amici, clienti e rappresentanti delle ...