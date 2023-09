La mafia dei grandi boss non esiste più da 30 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Facciamolo dire ad altri, che Matteo Messina Denaro non era nessuno, e che la(Cosa Nostra) è morta da almeno vent'. Prendete il librone «Mani pulite» di Barbacetto-Gomez-Travaglio che in 733 pagine cerca di riassumere l'Italia dal 1992 al 2002: Matteo Messina Denaro non è nominato neppure una volta. Mai. Prendiamo poi «gli intoccabili» di Travaglio-Lodato, che cercava di riassumere la storia delladagli albori al 2005: Messina Denaro è nominato due sole volte, senza spiegare chi fosse (se non un generico «latitante») mentre Silvio Berlusconi è nominato 187 volte. Ora prendete i Ros dei carabinieri (Raggruppamento operativo speciale) sotto la cui egida Messina Denaro fu arrestato nel gennaio scorso: il fondatore dei Ros è stato quel generale Mario Mori che è stato recentemente assolto anche dal ...