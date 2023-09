“La lunga notte del ’43” | due giorni di convegni a Benevento

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione dell’80° anniversario dell’inizio della Resistenza in Italia e del 75° della Costituzione, il comitato provinciale dell’ANPI diha organizzato, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura die dell’Università del Sannio, un convegno in due sessioni (29 settembre e 13 ottobre) intitolato “Ladel ’43” (la cui grafica è stata curata da Gaetano Cantone). Con esso saranno affrontati rilevanti questioni storico-politiche che, inserite nel quadro generale degli eventi, non tralasceranno avvenimenti locali di cui è importante mantenere la memoria. Il 29 settembre, a partire dalle ore 10,00, nell’Aula Magna del polo didattico DEMM di Via delle Puglie 82, si svolgerà la lectio magistralis di Giovanni Cerchia (Università del Molise) su “La memoria ...