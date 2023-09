La Lazio ritrova i tre punti | 2-0 al Torino | Vecino apre e Zaccagni la chiude

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La quinta occasione è quella giusta. Ladi Sarri finalmente batte ildi Juric e lo fa con una gara di carattere come chiedeva il Comandante. Primo tempo complicato, secondo...

Il campionato della Lazio , con due giornate di ritardo, inizia dal 'Maradona'. In casa dei campioni d'Italia, che capitolano 2-1 e si interrogano ...

L’occasione per ripartire e iniziare a mostrare quel gioco che, pochi mesi fa, aveva portato a conquistare il secondo posto e il ritorno ...

Più che smarrita, sembra una Lazio ‘nuova’. Nel 2021 Maurizio Sarri impiegò poco tempo per smantellare equilibri, convinzioni e ritmi dell’era ...

Il presidente della Lazio , Claudio Lotito ha spiegato al Corriere della Sera le ragioni del miniritiro imposto alla squadra in vista della sfida...

ROMA - Contava il risultato più che la prestazione, che comunque è stata solida e concreta. Latorna a vincere, lo fa per la prima volta in stagione all'Olimpico e senza subire gol . Apre ...... il Newcastle, l'Hellas Verona e oggi il Cagliari, infine sabato la. Nelle prime tre partite ...padroni di casa Claudio Ranieri non avrà a disposizione Jakub Jankto e Marco Mancosu mentre...

La Lazio ritrova le sue certezze e conquista una vittoria fondamentale contro il Torino. La sfida, valida la sesta giornata nel campionato di Serie A, è terminata con il risultato di 2-0. Buona ...