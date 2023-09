La Juve non perde tempo | vuole subito la firma

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Lantus accelera per far apporre lasul contratto al giocatore: i bianconeri non vogliono piùreDopo due anni disastrosi e soprattutto di spese folli che non… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... " Io leader Quando giochi e indossi questa maglia le responsabilità ce le hai, laha una ...calcio moderno fatto di pressing ma nel primo tempo eravamo un po' sulle gambe e abbiamo capito che...Nei miei giocatori c'è correttezza, sicuramente Kabavoleva simulare, questo è evidente. Perdiamo un giocatore importante per questi due gialli, si può vedere meglio a volte ma guardiamo avanti, ...

Lichtsteiner su Bonucci e la Juve: "Nasce da Porto. Cosa non mi è piaciuto" Tuttosport

La Juventus accelera per far apporre la firma sul contratto al giocatore: i bianconeri non vogliono più perdere tempo ...TORINO (ITALPRESS) – La Juventus si è imposta per 1-0 nell’anticipo della sesta giornata di Serie A giocato stasera all’Allianz Stadium di Torino contro il Lecce. Per i salentini prima battuta d’arres ...