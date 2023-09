Fortunamente non ci sono state persone ferite in modo grave L'articolo Incidente sull’ auto strada A11: tamponamento tra 4 auto nella galleria del ...

Sono passati nove anni da quando Salvatore Giordano, poco più di un ragazzino, morì in un letto d?ospedale dopo quattro giorni di coma in seguito ...

Due eventi, organizzati dall' ambasciata d'Italia a Zagabria, celebrano in Croazia la Giornata ItalianaDesign 2023. Presso laForum, l'Ambasciatore Pierfrancesco Sacco ha inaugurato la Conferenza "The role of the Wood Industry and Design in the Circular Economy", dedicata ad approfondire ...Dopo 100 anni laCorso di Milano, che collega piazza Beccaria con corso Vittorio Emanuele II, si rifà il look grazie ad un intervento di restauro che è costato circa 8 milioni di euro sostenuto dai ...

La Galleria del Corso di Milano si rinnova dopo 100 anni Tiscali Notizie

Foto: La Galleria del Corso di Milano si rinnova dopo 100 anni L'Arena

Una spesa sostenuta da privati: lavori alle facciate, alla pavimentazione e alla copertura in ferro e vetro dell’ottagono centrale Milano, 27 settembre 2023 – Nuovo look, dopo 100 anni, per la ...Dopo 100 anni la Galleria del Corso di Milano, che collega piazza Beccaria con corso Vittorio Emanuele II, si rifà il look grazie ad un intervento di restauro che è costato circa 8 milioni di euro ...