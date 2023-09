(Di mercoledì 27 settembre 2023) "LaTax al 15% è già realtà per più di 2 milioni di Partite Iva che hanno un fatturato fino a 85 mila euro. Sembrava impossibile eppure con grande determinazione questo risultato è arrivato. Il prossimo obiettivo è diminuire il prelievo anche ai dipendenti. Questo traguardo non è in discussione ed è ben indicato nel programma di Governo... Segui su affaritaliani.it

Se il governo sega il ramo su cui è seduto Già la riforma fiscale prevista dal Governo premia chi ha propensione ad evadere le tasse, attraverso la generosaprevista per i lavoratori autonomi assieme al concordato ... Gentile utente, l'articolo che stai leggendo è riservato agli abbonati INPIU' Per proseguire nella lettura, inserisci username e ...Fra le strade per recuperare fondi "innanzitutto non bisogna buttar via risorse, come gli 800 milioni ipotecati quest'anno per laincrementale degli autonomi" sottolinea. Per il Pd "la ...

Fisco, la Flat Tax per tutti al 15% ci sarà. La Lega rilancia la rivoluzione Affaritaliani.it

Flat tax e fusioni senza penalità, spinte opposte ai professionisti Il Sole 24 ORE

Fisco, parla Armando Siri, coordinatore dei Dipartimenti della Lega e Responsabile della Scuola di Formazione Politica del Carroccio ...La riforma allo studio, se i conti lo permetteranno, prevede l’aliquota del 23% fino a 28 mila euro, del 35% da 28 a 50 mila euro e del 43% oltre i 50 mila euro: ecco quanto risparmierebbe di tasse il ...