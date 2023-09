La distanza siderale tra Napolitano e il nuovo corso del Pd

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 27 settembre 2023) I funerali di Giorgio, così solenni, così intensi, hanno rappresentato una sorta di spartiacque tra un prima e un dopo. Non sono stati i parlamentari in carica a gremire l’aula di Montecitorio ma gli ex: ieri si è vista la generazione dell’ultimo, il due volte Capo dello Stato, e in parte era scontato che fosse così: la Seconda Repubblica e quel che resta della Prima si sono raccontate nel modo più unitario possibile. I segnali che dovevano essere dati sono stati dati. Gianni Letta, parlando di «lutto repubblicano», ha disintegrato la vulgata complottarda alla Alessandro Sallusti, Paolo Gentiloni ha esaltato l’europeismo come «via maestra» indicata del presidente emerito, Giuliano Amato ha rilevato il suo alto profilo istituzionale, Anna Finocchiaro ha parlato commossa da compagna di partito, monsignor Gianfranco Ravasi ...